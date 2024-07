Humberto Tan zou Olympische Spelen-talkshow met Matthijs maken, maar trok zich terug

Matthijs van Nieuwkerk zou de RTL-talkshow vanaf de Olympische Spelen in Parijs aanvankelijk samen met Humberto Tan presenteren. Door een verschil van inzicht over de invulling van het programma besloot Tan het programma aan Van Nieuwkerk over te laten. Dat vertelt Tan zaterdag in De Telegraaf.

“RTL wilde ooit dat Matthijs en ik het samen zouden presenteren, maar we hadden andere ideeën over de invulling. Toen heb ik gezegd dat Matthijs het gewoon alleen moest gaan doen. Dat vond ik echt prima”, vertelt Tan, die de show door het opschorten van de samenwerking tussen Van Nieuwkerk en RTL en diens latere vertrek bij de zender, vanaf maandag alsnog presenteert.

Lees ook: BNNVARA: ook meldingen van seksueel en fysiek grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk

‘Voel me niet schuldig’

“Uiteindelijk is het anders gelopen. Nee, daar voel ik me zeker niet schuldig over. We hebben er ook geen contact meer over gehad. Stel je voor dat Joey Veerman bij het EK niet speelt en Xavi Simons wel. Het zou toch wat zijn als Simons dan zegt: ‘Joey, gaat het wel?’ Je gaat gewoon het veld op.”

Lees ook: Matthijs van Nieuwkerk in brief: uitspraken vernietigend, voel me machteloos

Wangedrag

Van Nieuwkerk heeft onlangs de aangekondigde samenwerking met RTL verbroken. Eerder was die al voor onbepaalde tijd uitgesteld na de publicatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn, waarin uitgebreid werd teruggekeken op wangedrag bij De Wereld Draait Door, dat Van Nieuwkerk vijftien jaar presenteerde.

Lees ook: Matthijs van Nieuwkerk en RTL gaan niet samen verder

Tweede kans

“Ik hoop dat hij vindt wat hij zoekt. Ik gun hem alle goeds”, zegt Humberto over het vertrek van Van Nieuwkerk bij RTL. “Wat mij betreft, zou hij weer een talkshow kunnen presenteren. Als mensen niet kijken, is dat ook een antwoord. Maar hij heeft geen strafbaar feit gepleegd. Zelfs al was dat wél het geval, dan verdient hij een tweede kans.”