Matthijs van Nieuwkerk in brief: uitspraken vernietigend, voel me machteloos

Matthijs van Nieuwkerk vraag zich af of een eventuele rechtszaak tegen zijn voormalig werkgever BNNVARA wegens smaad en laster “het gesprek over een veilige werkomgeving voor televisiemedewerkers” zou dienen. Dat schrijft de presentator maandag in een brief naar aanleiding van het uitstel van de samenwerking met RTL.

Volgens Van Nieuwkerk stelt zijn oud-werkgever BNNVARA “publiekelijk en volstrekt ongefundeerd” dat enkele “verschrikkelijke ervaringen die NPO-breed en bij De Wereld Draait Door” in het rapport zijn opgetekend “op mij persoonlijk van toepassing zijn”. De omroep zou dat bovendien “zonder deugdelijk en feitelijk onderzoek en zonder wederhoor” hebben gedaan, vindt de presentator. BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler stelde na de presentatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn tegen de Volkskrant dat er meldingen van fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen Van Nieuwkerk zouden zijn binnengekomen.

RTL heeft de brief, die Matthijs van Nieuwkerk naar zijn redactie stuurde, vrijgegeven voor publicatie. Hier lees je ‘m 👇 pic.twitter.com/FWC0IMV9I5 — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) February 5, 2024

Machteloos

De presentator noemt de uitspraken “vernietigend” en voelt zich “machteloos” omdat hij zich “amper kan verweren” tegen de beschuldigingen. “Mensen adviseren mij daarom onmiddellijk een rechtszaak tegen BNNVARA te beginnen wegens smaad en laster. Maar hoe dient zo’n zaak vervolgens het gesprek over een veilige werkomgeving voor televisiemedewerkers”, vraagt de presentator zich af. “Wat hebben de melders bij de commissie daaraan?”

Geen toelichting

Zowel de manager van Van Nieuwkerk als RTL, waar Van Nieuwkerk dit jaar aan de slag zou gaan, laat maandag weten geen toelichting op de brief van de presentator te kunnen geven. Maandag werd bekend dat RTL de samenwerking met Van Nieuwkerk uitstelt. Het nieuws volgt op de presentatie van het onderzoeksrapport van de Commissie-Van Rijn over misstanden bij de publieke omroep. Dat werd afgelopen donderdag gepubliceerd.