Gordon ondanks ruzie terug op de buis: ‘Ik was verrast’

Vorig jaar flopte Gordons nieuwe tv-programma Wat Een Uitvinding! op SBS6, liep zijn peperdure tv-contract bij Talpa af en kreeg hij ook nog eens ruzie met John de Mol. Toch keert hij terug op de zender met een nieuwe realityserie. “Ik was verrast dat ze interesse hadden”, bekent hij deze week in Weekend.

Nadat Gordon na een geflopt tv-programma en aflopend contract met veel rumoer bij Talpa vertrok had niemand verwacht dat hij er ooit nog terug zou keren. Ook de zanger zelf niet. Toch krijgt hij binnenkort een eigen realityserie. “Ik was eigenlijk best verrast dat SBS er interesse in had. Ik kan nog niet zeggen wanneer het wordt uitgezonden, maar we hebben erg leuke dingen opgenomen. Ik ben onder meer naar Mallorca geweest.”

Sensationele plek

Daarnaast is Gordon druk bezig met het openen van zijn nieuwe koffiezaak in Blaricum. “Mensen waren er doodziek van toen Blushing sloot. Als ik nu door het dorp loop, vindt iedereen het te gek dat ik terugkom. Ik ben druk bezig met de inrichting en het personeel. De nieuwe plek is sensationeel.”

