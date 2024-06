Gordon deelt hoe nieuwe koffiezaak eruit gaat zien

Gordon hoopt dat hij zijn koffiezaak in Blaricum eind volgende maand weer kan openen. De nieuwe vestiging van Blushing komt aan de overkant van de oude locatie die twee jaar geleden dichtging om personeelstekorten.

De nieuwe zaak krijgt “een andere vibe”, schrijft Gordon op Instagram. Hij liet zich voor het ontwerp inspireren door zijn reizen. “Maar met name door Frida Kahlo en de kleurrijke cultuur van Mexico.”

Gordon is nog wel “naarstig op zoek” naar personeel. “Lets get this show on the road!!”