Gigi en Bella Hadid in nieuw seizoen Holland’s Next Top Model

De kandidaten van Holland’s Next Top Model krijgen komend seizoen bijzonder bezoek. Modellen Gigi en Bella Hadid zijn namelijk even te zien in de modellenzoektocht, meldt RTL.

De komst van Gigi en Bella is niet geheel onverwacht. Hun moeder Yolanda Hadid zit in de jury van het programma. “Ik ben zo trots op mijn meiden en ik vind het ongelofelijk leuk dat ze tijd in hun drukke schema hebben kunnen vinden om ons te helpen zoeken naar het nieuwe Nederlandse topmodel”, zegt Yolanda.

Loiza Lamers

Het nieuwe seizoen is vanaf komend najaar te zien bij Videoland. Het programma wordt gepresenteerd door oud-winnares, model en jurylid Loiza Lamers. Naast Hadid en Lamers zit onder anderen Rodney Lam, directeur van het bekende modemerk Daily Paper, in de jury.