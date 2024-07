Frans Bauer is emotioneler geworden: ‘Vijftig is een bijzondere leeftijd’

Nu Frans Bauer vijftig is, is hij een emotioneler mens geworden. Ook reflecteert hij meer dan ooit tevoren op wat hij allemaal al heeft meegemaakt, vertelt hij deze week in Weekend. “Met veertig kijk je naar voren. Met vijftig kijk je eerder achteruit.”

In de realitysoap De Bauers 20 Jaar Later zien we een heel andere kant van Frans dan we van hem gewend zijn. Emotioneler, vindt ook de zanger zelf. Hij denkt dat dat door zijn leeftijd komt. “Vijftig is wel een bijzondere leeftijd. Dat is toch wel iets anders. Met veertig kijk je naar voren. Dat je denkt: dat wil ik nog gaan doen, dat wil ik bereiken. Met vijftig kijk je eerder achteruit. Je denkt: nou, ik heb echt bijzonder mooie dingen meegemaakt.”

Besef

Dat betekent overigens niet dat Frans helemaal niet meer vooruit kijkt. Maar wanneer hij dat doet is dat toch op een net iets andere manier. “Als je vooruit kijkt, denk je: oké, wat wil ik nog écht doen? Wat je met vijftig ook beseft, is hoeveel vrienden en familie al zijn overleden of iets aan hun gezondheid hebben. Op je veertigste ben je daar niet zo mee bezig. Daar denk je veel minder over na. Gek is dat, hè?”

