Contract Rob Kemps bij SBS6 niet verlengd

Rob Kemps is niet langer in vaste dienst bij SBS6. Het contract van de presentator liep in juni af en Talpa besloot niet te verlengen, vertelt Kemps aan De Telegraaf.

De 38-jarige Kemps is niet rouwig om het besluit. Momenteel zit hij in Parijs bij de Olympische Spelen, waar hij presentator is van het TeamNL Huis. “Ik ben nu vrij, juist om dit te kunnen doen”, vertelt Kemps aan de krant. “Ik ben hier echt aan het genieten.”

Freelancen

Kemps maakte voor SBS onder meer de quiz The Wheel en De 10 vragen, waarin hij mensen als Paul de Leeuw en Johan Derksen interviewde. Hij blijft wel freelancen voor SBS. Zo is Kemps vanaf 17 augustus naast Klaas van der Eerden en Airen Mylene te zien als teamcaptain in de tv-versie van het populaire bordspel 30 Seconds. “Voor de rest staan er nog ideeën uit, maar niets is concreet.”