Rob Kemps klaar voor ‘geweldig nieuw avontuur’

Snollebollekes-zanger Rob Kemps gaat het theater in. De entertainer maakt volgend jaar zijn theaterdebuut met de solovoorstelling Hemel op aarde. De voorstelling, over zijn fascinatie voor de Parijse begraafplaats Père-Lachaise, is vanaf januari 2025 door het hele land te zien.

In Hemel op aarde vertelt Kemps naar eigen zeggen “een persoonlijk verhaal over hoe een jongen uit het Brabantse Best zijn hart verloor aan de Parijse begraafplaats en in Père-Lachaise zijn hemel op aarde vond”. De voorstelling wordt geregisseerd door Diederik van Vleuten en gaat 13 februari 2025 in première in Den Bosch.

De tourneelijst staat vanaf woensdagmiddag op de website van de zanger.