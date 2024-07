B&B Vol Liefde’s Marian heeft tv-ambities: ‘Ik wil mijn eigen programma’

Na haar deelname aan het vorige seizoen van B&B Vol Liefde ziet B&B-eigenaresse Marian een verdere tv-carrière wel zitten. “Ik heb zulke leuke ideeën waar ik denk dat mensen echt voor gaan zitten,” vertelt ze deze week in Weekend.

“Ik wil heel graag mijn eigen programma,” aldus Marian, die na haar deelname aan het derde seizoen van B&B Vol Liefde de smaak te pakken heeft. “Ik heb zulke leuke ideeën. Maar of ze het aannemen weet ik nog niet.” Een reallifesoap in haar B&B hoeven we overigens niet te verwachten. “Nee, het is helemaal anders. Ik heb dat samen met een bekende Nederlander bedacht en ik denk dat het wel een topper zou kunnen zijn.”

Thuisblijven

Om welke BN’er het gaat laat Marian niet los. “Dat kan ik zeggen. We spelen beide een rol in ons format.” Dus nu is het een kwestie van pitchen bij de juiste tv-zender. “Ik ga binnenkort praten, kijken of ze het leuk vinden. Mensen blijven voor B&B Vol Liefde thuis en dit is iets soortgelijks. Ik denk echt dat mensen hiervoor gaan zitten.”

