B&B Vol Liefde’s Marian valt voor 14 jaar jongere Ronald: ‘Hij geeft mij veel liefde’

B&B Vol Liefde’s Marian vierde onlangs haar zeventigste jaardag en alle heren die tijdens het succesprogramma haar hart probeerden te veroveren, waren van de partij. Net als de man die het wél lukte om haar te schaken…

Olof, Jan, Gerry, Tom, Ed, allemaal waren ze op haar partijtje. Maar vermoedelijk had Marian vooral oog voor haar nieuwe liefde: de veertien jaar jongere Ronald. Na het einde van B&B Vol Liefde werd Marian overstelpt met berichten van mannen die Marian wel aan hun zijde zagen, maar Ronald sprong eruit, vertelt Marian aan De Telegraaf. Ze gingen op date en die date smaakte naar meer. Sindsdien is het dik aan. “Eigenlijk is het wel grappig dat ik ín het programma niemand heb gevonden, maar uiteindelijk wel dóór het programma verliefd ben”, zegt Marian.

Lees ook: B&B Vol Liefde’s Marian ontroostbaar: hondje Amy overleeft operatie niet

Dol op dieren

Wat Ronald heeft, wat andere gegadigden niet hadden? “Hij is een zorgzame man, die veel liefde aan mij geeft. En hij is dol op dieren, net als ik. Dat zegt al veel over iemands karakter”, legt Marian uit. “We hebben op heel veel vlakken dezelfde klik. Daarom zie ik het wel goedkomen tussen ons. Hij is veertien jaar jonger, maar dat vormt in ons geval geen struikelblok.”

Beeld: RTL