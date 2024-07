Actrice Saoirse Ronan is stiekem getrouwd

Saoirse Ronan is in het huwelijk getreden met haar partner Jack Lowden. De Amerikaans-Ierse actrice en de Schotse acteur trouwden afgelopen weekend tijdens een intieme ceremonie in Edinburgh, meldt The Irish Independent op basis van het Schotse huwelijksregister. Volgens de krant was een handjevol gasten getuige van het jawoord.

De 30-jarige Ronan en 34-jarige Lowden leerden elkaar kennen op de set van de film Mary Queen of Scots. Geruchten over een aanstaand huwelijk begonnen vorig jaar toen Lowden niet ontkende dat hij Ronan ten huwelijk zou hebben gevraagd.

Ronan, viervoudig Oscar-genomineerde, praat zelden over haar liefdesleven. Ze hield haar relatie met Lowden ook lange tijd geheim.