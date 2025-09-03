Zomerspektakel 2025 KANE Dinand Woesthoff

Laatste album KANE verschijnt een week later

Tekst: Denise Delgado

03/09/2025

Fans van KANE moeten nog iets langer wachten op ‘Exit & Entrances’. Het laatste album van de band komt niet op 12, maar op 19 september uit. Dat blijkt uit de preorderpagina op hun website.

Releaseparty

Hoewel de release van KANE dus verschuift, blijft het afscheidsschema ongewijzigd. Op 17 september viert KANE het album met een releaseparty in Paradiso en in oktober volgen nog twee grote shows in Rotterdam Ahoy.

De tekst gaat verder onder de tekst.

Definitief afscheid

Na het concert van 18 oktober nemen Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen definitief afscheid van het podium.

Bekijk ook:

Lees ook: Dinand Woesthoff neemt pauze van Instagram

BEELD: ANP

LEES OOK

Dit is de opvolger van Anne Wintour bij Vogue
Jessica C. doorbreekt stilzwijgen vanuit Franse cel: ‘Zwaarder dan Echte Meisjes’
Jochem Myjer deelt persoonlijke gezondheidsupdate
Johan Derksen verklapt geheim over Astrid Holleeder

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise