Laatste album KANE verschijnt een week later

Tekst: Denise Delgado

Fans van KANE moeten nog iets langer wachten op ‘Exit & Entrances’. Het laatste album van de band komt niet op 12, maar op 19 september uit. Dat blijkt uit de preorderpagina op hun website.

Releaseparty

Hoewel de release van KANE dus verschuift, blijft het afscheidsschema ongewijzigd. Op 17 september viert KANE het album met een releaseparty in Paradiso en in oktober volgen nog twee grote shows in Rotterdam Ahoy.

Definitief afscheid

Na het concert van 18 oktober nemen Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen definitief afscheid van het podium.

BEELD: ANP