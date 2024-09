Kane geeft opnieuw optreden

Radio 10 houdt dit jaar voor de tweede keer een concert ter ere van de Top 4000. De show is op 29 november in het Muziekgebouw in Eindhoven. De hitlijst is dan al een paar dagen te horen.

Kane is dit jaar de hoofdact van de avond. Er zijn tijdens Top 4000 In Concert ook optredens van Ladies of Soul en de tributeband Queen Must Go On. De line-up werd onthuld in de ochtendshow van Lex Gaarthuis. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.

De Top 4000 is dit jaar voor de twintigste keer te horen. De lijst gaat op 27 november van start en is tot kerstavond te horen op Radio 10.