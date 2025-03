KANE stopt definitief en neemt afscheid met extra show in Ahoy

Tekst: Denise Delgado

De Haagse band KANE zet definitief een punt achter hun muzikale samenwerking, maar niet zonder een extra afscheidscadeau voor de fans. Zanger Dinand Woesthoff (52) en gitarist Dennis van Leeuwen (54) kondigden vrijdag aan dat er op 17 oktober een extra concert in Rotterdam Ahoy komt, één dag voor hun al eerder geplande laatste show op 18 oktober.

Tijdelijke comeback

Hoewel de band pas vorig jaar hun comeback maakte, stond voor het duo al vast dat het van tijdelijke aard zou zijn. “We wisten dat als we dit zouden starten, we het ook weer zelf zouden eindigen,” vertelt Dinand. De vraag was alleen nog wanneer.

Sluimerstand

Van een halfslachtige voortzetting is volgens Dennis geen sprake. ‘Op sluimerstand staan’ past volgens hem niet bij hen. De suggestie van sluimeren… zo zijn wij als mensen niet. Wij zijn knallers, als we iets doen willen we knallen. Toen we nog voor vier mensen speelden, deden we alsof het een stadion was. En toen het daadwerkelijk stadions werden, deden we dat ook. De band die je zag was dezelfde. Sluimeren is iets wat wij sowieso niet doen.”

Kane In Amsterdamse Ziggo Dome

Gemengde gevoelens

De definitieve beslissing om te stoppen roept bij de bandleden gemengde gevoelens op. “Wat ik hoop is dat mensen straks Ahoy uitkomen en zeggen: ze hoeven helemaal niet te stoppen, het was fantastisch! Wij gaan in ieder geval alles geven wat we hebben met oude en nieuwe liedjes van het album dat we nog gaan uitbrengen. Het geeft een dubbele laag. Dat je denkt: jeetje, wat was het goed en jeetje, wat jammer dat het de laatste was.”

De kaartverkoop voor het extra concert op 17 oktober is inmiddels gestart en verloopt volgens organisator Agents After All razendsnel.

BEELD: ANP