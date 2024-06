KANE bedankt fans: ‘Zoveel liefde’

Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen van KANE zijn hun fans dankbaar voor de vijf concerten die ze afgelopen week hebben kunnen geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. In een video op Instagram noemen de twee het “amazing” wat de fans hen allemaal hebben gegeven.

“Als je al die avonden bij elkaar gaat optellen, dan is het zoveel beauty, zoveel liefde”, zegt Woesthoff (51). “Ik kan er nu ook gewoon over praten, hoef niet meer ingewikkeld te doen, omdat ik dingen voor mezelf moet houden.” De afsluiting maakte in het bijzonder indruk, zegt hij. “Het einde ook, met Rain Down On Me: Holy shit! Mensen, bedankt allemaal.”

Gitarist Van Leeuwen sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Ik heb vijf mega-avonden gehad. Ik vind het ook een compliment aan onszelf. Wij zijn gaan repeteren, zijn nieuwe gitaren gaan kopen, nieuwe spullen, echt als een nieuwe start. Beautiful”, zegt hij.

Woesthoff zou zo weer het podium op willen. “Ik zou nu eigenlijk weer het podium op willen stappen en nog twee uur willen spelen. Maar dat doen we niet. Even uitademen, in de relaxmodus en nadenken over wat er allemaal is gebeurd.”