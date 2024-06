Dinand Woesthoff neemt pauze van Instagram

Dinand Woesthoff neemt voorlopig een pauze van Instagram om zich volledig te richten op de zes optredens die Kane de komende tijd geeft in de Ziggo Dome en op het festival Concert at Sea. “Het zijn challenging times”, deelt de zanger op Instagram.

Kane staat op 4, 5, 7, 8 en 9 juni in de Ziggo Dome en op 27 juni op het festival in Zeeland. “Zeker onthullende tijden voor mezelf. Ik snap meer dan ooit dat liefde en connectie het antwoord zijn op individualisme en angst”, schrijft Woesthoff. “Niet in de illusie verkerend iets meer te kunnen veranderen dan wat ik zelf kan veranderen, ga ik deze week volledig in dienst van juist dat. En dat begint hier nu.”

Woesthoff wenst zijn volgers als afscheid veel liefde toe. “Ik wens je connectie met alles om je heen. Dat je hart juist nu mag bloeien en stralen als de mooiste bloem.”