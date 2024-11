Scoor nu Kim Kardashian’s favoriete haarproducten met korting bij Douglas

Kim Kardashian weet als geen ander hoe je haar er altijd perfect gestyled uitziet. Maar welke producten gebruikt ze om die iconische looks te creëren? Je hoeft geen fortuin uit te geven om dit zelf voor elkaar te krijgen, want haar favoriete producten zijn nu tijdelijk met korting verkrijgbaar bij Douglas.

De favoriete haarproducten van Kim Kardashian

Dream Coat Supernatural Spray

De Color Wow Dream Coat is niet voor niets de geheime wapen van Kim Kardashian. Deze spray, die zelfs “de regenjas voor je haar” wordt genoemd, vormt een onzichtbare laag die jouw haar beschermt tegen vocht en pluis. Bij het föhnen activeert de warmte de microdruppels die als een gladmakend schild om elke haarvezel liggen. Dit betekent: zeg maar dag tegen dat doffe, pluizige haar bij vochtig weer. Het water glijdt er gewoon vanaf – ideaal voor als je niet bij elke regenbui binnen wilt blijven of bang bent voor frizz tijdens een feestje.

Dream Coat Supernatural Spray

Leave-in Conditioner

De tweede favoriet van Kim Kardashian is de Leave-in Conditioner van OUAI. Het is een multitasker die jouw haar sterker en zachter maakt – zonder dat je het hoeft uit te spoelen. Verrijkt met een aminozuurcomplex en beschermende proteïnen, zorgt deze conditioner voor versteviging en bescherming tegen hitte. En dankzij hydraterende tamarindepitextracten en vitamine E blijft je haar soepel en gevoed, zonder dat het zwaar aanvoelt. Voor iedereen die graag zorgeloos haar wil dat zacht en glanzend blijft: deze leave-in conditioner is een echte aanrader.

Leave-in Conditioner

The Ultimate Hairbrush Millennial

Wil je jouw haar eenvoudig stylen en glans geven? De Ultimate Styler is ideaal, vind Kim Kardashian. Met een vernieuwd handvat voor maximale controle en unieke flesvormige tanden, is deze borstel perfect om droog haar in model te brengen. Of je nu volume wilt toevoegen, je krullen wilt temmen of hairextensions netjes wilt houden, deze borstel doet het allemaal. Let op: houd hem uit de buurt van hitte voor een lange levensduur – hij is het waard!

The Ultimate Hairbrush Millennial



Zie je het al voor je? Een verzorgde, pluisvrije look, net zoals die van Kim Kardashian. Grijp je kans om haar geheimen te ontdekken en te profiteren van de huidige korting. Met deze producten ben je zeker van een fluweelzachte, glanzende finish.

Foto: Getty Images

Tekst: Suzanne de Bakker

Bron: newbeauty