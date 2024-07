MAFS-Sylvia heeft nieuwe liefde: ‘Stapelgek op die vent’

In Married At First Sight seizoen 6 deed Sylvia (62) een dappere poging om de liefde van haar leven te vinden, maar de met haar gematchte Freddy bleek niet de ware. Toch vond ze dankzij het programma haar man, vertelt ze aan het AD.

Sylvia’s nieuwe vriend had haar namelijk gezien in het realityprogramma en wist dat zíj zijn vrouw moest worden. Hij nam contact met haar op maar Sylvia hield afstand, omdat er bij haar longkanker was geconstateerd en ze dus wel iets anders aan haar hoofd had. Maar de man in kwestie, wiens naam Sylvia nog even onder de pet houdt, wist niet van opgeven. “Hij hield als een pitbull vast en berichtte me op een dag dat-ie op de koffie kwam.” Hij is dus nooit meer weggegaan, vervolgt Sylvia dolgelukkig. “Het was meteen dat ‘pats boem’-gevoel, ken je dat? Ik ben echt stapelgek op die vent.”

Dolgelukkig

Met haar gezondheid gaat het nu goed – “Ik reageer gelukkig heel goed op de immunotherapie” – dus dat ze als kers op de taart ook nog de liefde heeft gevonden, maakt van Sylvia een uiterst gelukkig mens. “Ik hou het nog een beetje pril, maar ik ben dolgelukkig met hem. Ongelofelijk dat dit mij nog eens mocht overkomen.”