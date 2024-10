Eminem wordt opa van een jongetje

Hailie Jade Mathers, de dochter van Eminem, is in verwachting van een zoontje. De 28-jarige Mathers maakte het geslacht van de baby bekend in haar podcast Just a Little Shady.

In de aflevering lieten Mathers en haar man Evan McClintock ballonnen knallen, waar blauwe confetti uitkwam. “Het is een jongen!”, riep het koppel uit. De toekomstige vader was erg blij met het feit dat hij een jongen krijgt. “Evan had zoiets van: ‘Hij gaat met me jagen. Hij gaat met me golfen'”, vertelt Mathers. “Ik had zoiets van: ‘Oké, nou, hij gaat ook gewoon met mij naar de Target hoor’.”

Eerste kleinkind

Mathers en haar vader maakten het nieuws van de zwangerschap begin deze maand bekend in een videoclip van de rapper. Daarin geeft ze Eminem een shirt waarop aan de achterkant “opa” staat. Het is het eerste kleinkind van de artiest.