Rapper Eminem (51) onthult in videoclip dat hij opa wordt

Eminem heeft in de nieuwe videoclip van zijn nummer Temporary onthuld dat zijn dochter Hailie Jade Mathers zwanger is. In de clip geeft de 28-jarige Mathers haar vader een shirt waarop aan de achterkant “opa” staat. Het is het eerste kleinkind van de artiest.

Via YouTube reageren fans van Eminem verheugd op de onthulling in de clip. “Bedankt dat je dit met ons deelt. We weten dat je je privéleven graag voor jezelf houdt. Dit was zo speciaal”, aldus een fan. Een andere: “Gefeliciteerd met het aanstaande grootvaderschap.”

#Eminem Is Officially Going to Be a Grandfather pic.twitter.com/zom2GggnjQ — ePro Team (@Eminem_Pro) October 3, 2024

Drie kinderen

In mei dit jaar trouwde Mathers met haar man, Evan McClintock. Eminem heeft drie kinderen met zijn ex-vrouw Kim Scott. Naast Hailie Jade heeft het stel ook nog dochters Alaina en Stevie Laine. Alaina en Stevie Laine zijn geadopteerd door Eminem en Kim.