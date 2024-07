Lied van Sjoukje Smit en Ruud van Hemert gesampled door Eminem: ‘Kroon op mijn werk’

Dat Eminem op zijn nieuwste album een sample gebruikt van het Nederlandse duo Mouth & MacNeal, kwam als een verrassing. Dat vertelt zangeres Sjoukje Smit, die destijds onder de naam Maggie MacNeal in het duo zat, aan De Telegraaf.

Eminem gebruikt in het nummer Lucifer een sample van Land Of Milk And Honey uit 1971. “Ik heb geen idee hoe hij daaraan is gekomen”, zegt Smit. Dat de rapper voor dat lied heeft gekozen, vindt de zangeres wel leuk. “Het is natuurlijk een leuke anekdote voor een verjaardagsfeestje.”

Componist Ruud van Hemert, een van de schrijvers van het lied, vermoedt dat producent Dr. Dre het lied kent van vroeger. “Waarschijnlijk heeft hij het plaatje toen hij een jaar of zeven was gekregen van zijn ouders en dan heeft hij het achterkantje ook een keer heeft geluisterd. Toen hij voor dit album een aantal samples zocht, herkende hij deze van vroeger uit zijn jongenskamertje.”

‘Kroon op mijn werk’

Van Hemert noemt het feit dat de sample is gebruikt “een kroon” op zijn werk. De componist denkt er ook nog wel aan te verdienen. “Mijn naam is opgenomen bij de credits, dus dat wordt afgehandeld via de platenmaatschappij.”