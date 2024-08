B&B Vol Liefdes Walter smoorverliefd, maar: ‘Niet iedereen begrijpt onze liefde’

Toen Walter, deelnemer van het derde seizoen van B&B Vol Liefde, bekendmaakte dat hij een relatie heeft met de 28 jaar jongere Anna Linde kon hij op veel scheve gezichten rekenen. Maar daar trekt de spirituele B&B-houder zich niets van aan. “Als iets goed voelt, ga ik ervoor. Het voelde heel goed,” vertelt hij deze week in Weekend.

Liefde op het eerste gezicht was het niet, maar sinds na een etentje in Nederland de vonk officieel oversloeg zijn Walter en Anne Linde dolgelukkig samen. Hun leeftijdsverschil van 28 jaar (Walter is 55 en Anne Linde 27) is voor hen irrelevant. “Als iets goed voelt, ga ik ervoor. Het voelde goed,” aldus Walter. “Waarom zou ik nadenken over wat er over twintig jaar is? Ik wil nu genieten en niet in angst leven. Veel mensen doen dat.”

Oplossing zoeken

Het koppel kreeg naar eigen zeggen wel duizend reacties op hun liefde. “Waarvan 800 positief en 200 negatief, mensen die het raar vinden en het niet begrijpen. Dat mag ook, maar wij willen genieten,” aldus Walter. “Op onze social media proberen mensen óf een oplossing te zoeken, hoe ik of Walter hieruit kan komen, óf te verklaren waarom wij samen zijn,” vult Anne Linde aan. “Terwijl de verklaring heel simpel is: we houden van elkaar, we hebben het leuk samen en we genieten.”

