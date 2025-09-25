Rihanna A$AP Rocky Dior Homme: Outside Arrivals Paris Fashion Week Menswear Spring/summer 2026

Rihanna en A$AP Rocky verwelkomen derde kindje: een dochter

Tekst: Denise Delgado

25/09/2025

Rihanna (37) en A$AP Rocky (36) zijn ouders geworden van hun derde kind. De zangeres deelde het blijde nieuws zelf op Instagram. Hun meisje, Rocki Irish Mayers, werd op 13 september geboren.

Droom die uitkomt

Op de foto die Rihanna plaatste, is te zien hoe ze haar dochter liefdevol vasthoudt. De geboorte vervult een grote wens van de zangeres: ze vertelde eerder dat ze altijd al droomde van een dochter.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Rihanna brengt eigen haarproducten uit

In mei verklapte A$AP Rocky al dat het stel opnieuw een kindje verwachtte. Hij noemde het ‘geweldig’ en vond het hoog tijd om de wereld te laten weten wat er onderweg was.

Super Bowl onthulling

Rihanna en Rocky hebben al twee zoontjes samen: RZA (3) en Riot Rose (2). De zangeres kondigde haar eerdere zwangerschap aan tijdens haar spectaculaire Super Bowl-optreden in 2023. Afgelopen zomer liet ze bovendien doorschemeren dat ze haar gezin graag verder wilde uitbreiden.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @BADGALRIRI

LEES OOK

Jan Slagter blikt terug op rel Eus: ‘We pakken Slagter aan’
Gordon schrikt van ontmoeting met Martijn Krabbé
Maxime Meiland ontloopt vervolging voor smaad: aangifte te laat
Tim Hofman genomineerd voor Sonja Barend Award

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise