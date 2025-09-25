Rihanna en A$AP Rocky verwelkomen derde kindje: een dochter

Tekst: Denise Delgado

Rihanna (37) en A$AP Rocky (36) zijn ouders geworden van hun derde kind. De zangeres deelde het blijde nieuws zelf op Instagram. Hun meisje, Rocki Irish Mayers, werd op 13 september geboren.

Droom die uitkomt

Op de foto die Rihanna plaatste, is te zien hoe ze haar dochter liefdevol vasthoudt. De geboorte vervult een grote wens van de zangeres: ze vertelde eerder dat ze altijd al droomde van een dochter.

In mei verklapte A$AP Rocky al dat het stel opnieuw een kindje verwachtte. Hij noemde het ‘geweldig’ en vond het hoog tijd om de wereld te laten weten wat er onderweg was.

Super Bowl onthulling

Rihanna en Rocky hebben al twee zoontjes samen: RZA (3) en Riot Rose (2). De zangeres kondigde haar eerdere zwangerschap aan tijdens haar spectaculaire Super Bowl-optreden in 2023. Afgelopen zomer liet ze bovendien doorschemeren dat ze haar gezin graag verder wilde uitbreiden.

