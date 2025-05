Rihanna verwacht derde kind

Tekst: Dunya Diercks

Rihanna is zwanger van haar derde kind. De zangeres showde haar buik trots tijdens het modefestijn het Met Gala. A$AP Rocky liet aan AP weten dat het “geweldig voelt” dat Rihanna opnieuw zwanger is. “Het werd tijd dat we de mensen laten zien wat er in de maak is”, zei hij.

De twee hebben twee zoontjes. De oudste, RZA, wordt later deze maand drie jaar oud. Riot Rose, hun jongste zoontje, is 21 maanden oud.

De vorige keer dat de negenvoudig Grammy-winnares in verwachting was, maakte ze dat wereldkundig tijdens haar optreden bij de Super Bowl in februari 2023.

‘Meisjesmoeder’

Rihanna liet vorige zomer nog weten dat ze hoopt in de toekomst meer kinderen te krijgen. In het verleden heeft Rihanna gezegd een “meisjesmoeder” te willen worden.