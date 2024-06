Rihanna brengt eigen haarproducten uit

Rihanna breidt het aanbod van haar merk Fenty Beauty verder uit. Na make-up, huidverzorging en parfum komt de zangeres nu ook met haarproducten.

“Jullie weten hoe belangrijk het voor me is om mijn haar te veranderen”, schrijft Rihanna op Instagram. “Ik heb bijna elke textuur, kleur en lengte gehad. Van extensions tot vlechten tot natuurlijk haar. Ik lanceer een lijn met producten voor niet alleen elke haarwens, maar ook is elk product ontworpen om alle haartypes te versterken en te herstellen en dat is wat we echt nodig hebben!”

De zangeres deelt niet om wat voor producten het precies gaat, maar fans hoeven niet lang te wachten. De collectie is vanaf 13 juni verkrijgbaar.