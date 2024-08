Joost Klein: ‘I’m free’

Joost Klein is duidelijk opgelucht nu justitie in Zweden geen onderzoek meer naar hem doet. “I’m free”, schrijft de zanger en artiest in zijn Instagram Stories. De opmerking is waarschijnlijk een verwijzing naar zijn fans die de afgelopen maanden op sociale media veelvuldig de hashtag #freejoostklein gebruikten.

Maandag werd bekend dat er geen bewijs is gevonden van het vermeende incident waarbij Klein een dreigende beweging naar een cameravrouw maakte tijdens het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU liet desondanks weten achter de diskwalificatie van Klein te blijven staan.

Lees ook: Onderzoek songfestivalincident Joost Klein gestopt om ‘gebrek aan bewijs’

‘Nooit een zaak geweest’

Klein stelde toen dat zijn laatste maanden “verschrikkelijk zwaar” waren. “Hoewel ik liefde voelde overal ter wereld, voelde toch iets niet helemaal goed”, meldde hij maandag. “Waarom duurde het zo lang voordat er antwoorden kwamen? Elke dag voelde ik mij onzeker terwijl ik de waarheid kende. Er is nooit een zaak tegen me geweest, omdat er nooit een zaak tegen me is geweest.”

De artiest is momenteel in Zwitserland. Hij treedt donderdag op tijdens het muziekfestival Open Air Gampel.