Eurovisie Songfestival volgend jaar in Basel

Het Eurovisie Songfestival wordt in 2025 in de Zwitserse stad Basel gehouden. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. De stad werd verkozen boven Genève. Ook de steden Zürich en Bern waren in de race om gaststad te worden, maar die steden vielen al eerder af. Het songfestival vindt volgend jaar plaats van 13 tot en met 17 mei.

De beoogde locatie voor het songfestival in Basel is concertzaal St. Jakobshalle. Songfestivalbaas Martin Österdahl zegt het “fantastisch” te vinden dat Basel is gekozen als gaststad. “Met zijn unieke mix van traditie en innovatie weerspiegelt Basel de geest van het Eurovisie Songfestival”, aldus Österdahl in een persverklaring.

In mei dit jaar won de Zwitserse deelnemer Nemo het songfestival met het lied The Code. Doorgaans organiseert het winnende land de volgende editie. Tweemaal eerder vond het internationale muziekevenement plaats in Zwitserland, in 1956 in Lugano en in 1989 in Lausanne. Het songfestival wordt in 2025 voor de 69e keer georganiseerd.

Onzeker of ‘wij’ meedoen

Het is nog altijd niet zeker of Nederland meedoet aan de editie volgend jaar. Na de veelbesproken diskwalificatie van Joost Klein tijdens het songfestival in mei dit jaar botste AVROTROS met de EBU. De omroep moet nog een besluit nemen over deelname volgend jaar. De deadline voor aanmelding is half september.