AVROTROS: songfestivalorganisatie neemt bezwaren serieus

AVROTROS en de European Broadcasting Union (EBU) hebben in aanloop naar hun gesprek al voorzichtig contact gehad. De songfestivalorganisator heeft aangegeven alle bezwaren van de omroep serieus te nemen.

Een woordvoerder van AVROTROS benadrukt dat de omroep nog geen besluit heeft genomen over deelname aan het songfestival in 2025. “Alle opties liggen nog op tafel”, aldus de zegsman. De deadline voor de inschrijving is half september.

AVROTROS en NPO spreken op korte termijn met een delegatie van de EBU. Daarin staat de diskwalificatie van Joost Klein centraal en wil de omroep ook alle bezwaren over de gang van zaken achter de schermen bespreken. AVROTROS stuurde de Europese omroepenkoepel daarover eerder al een uitgebreide bezwaarbrief, die onbeantwoord bleef. De EBU heeft nu aangegeven snel met antwoorden te komen.

‘Serieuze aanbevelingen’

De songfestivalorganisator beloofde begin juli al verbetering nadat er een onafhankelijk onderzoek naar de afgelopen editie was gedaan. AVROTROS zei toen blij te zijn dat er “serieuze aanbevelingen” zijn gedaan “om de gehele organisatie, de spelregels en het welzijn van de artiesten bij het songfestival tegen het licht te houden”.

Het onderzoek werd opgezet nadat verscheidene delegaties harde kritiek hadden geuit op de sfeer achter de schermen.