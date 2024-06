Wendy van Dijk tekent nieuw tv-contract

Wendy van Dijk heeft voor drie jaar bijgetekend bij Talpa. Dat maakte de presentatrice zelf bekend bij Shownieuws. Ze gaat weer aan de slag bij Wie van de Drie en werkt ook mee aan een groot wensenprogramma.

Met collega’s van SBS6 en de radiodj’s van Radio 538 gaat Wendy een groot programma maken waarin wensen vervuld worden. “We gaan wensen vervullen van mensen die dat heel hard nodig hebben, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar ook mensen met het hart op de goede plek, die altijd klaarstaan voor anderen maar zelf in tien jaar niet op vakantie zijn geweest”, vertelde ze. Het programma begint in september op de radio. Vanaf december wordt het programma ook op televisie uitgezonden.

Daarnaast gaat Wendy ook het programma Three minutes of fame presenteren. “Het is een mix van feelgood en verrassingen”, legt ze uit. In de show krijgen mensen een kans om hun zangtalent aan een groot publiek te tonen. Volgens Wendy gaat het om kandidaten die heel goed kunnen zingen, maar nog nooit in de spotlights hebben gestaan. Vijf topartiesten gaan de zangers begeleiden.

Zieke dochter

Begin dit jaar moest Wendy haar werkzaamheden plotseling neerleggen door de ziekte van haar dochter. Nu het weer beter gaat met dochter Lizzy, kan de presentatrice weer aan het werk gaan.