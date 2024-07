Tanja Jess: ‘Pittig om alle ballen hoog te houden’

Tanja Jess heeft in haar eigen woorden “genoeg op haar bordje”. Haar kinderen hebben veel aandacht nodig, ze bekommert zich om haar moeder en probeert daarnaast door te pakken met haar eigen carrière terwijl de agenda van haar man Charly Luske ook overloopt. Maar klagen zul je Tanja niet horen doen. “Ik ben juist heel dankbaar voor alles wat me is gegund in het leven,” vertelt ze deze week in Weekend.

Tanja vindt het “soms pittig om alle ballen hoog te houden”. Zeker wanneer ze haar eigen carrière probeert te combineren met alles wat daar nog extra bij komt. “Ik ben laat aan kinderen begonnen, dus ze zijn nog relatief jong. Mijn jongste, Bobby Lee, is zestien. Hij zit op de middelbare schoon en heeft veel begeleiding nodig, want hij heeft ADHD. Mijn oudste, Alice, is transgender en heeft ADD. Mijn moeder wordt ook steeds kwetsbaarder en hulpbehoevender. Ze woont in het zuiden van het land, dus niet om de hoek.”

Geen klaagzang

Haar man Charly heeft ook niet altijd tijd om in te springen, want ook zijn agenda is vol. “Dit lijkt misschien een klaagzang, maar dat is het niet. Ik ben juist heel dankbaar voor alles wat me is gegund in het leven.”

