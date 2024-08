Friends-fans opgelet: allerlei spullen van set hitserie onder de hamer

Vanaf eind september kan er geboden worden op verschillende items uit de serie Friends, waaronder de bekende oranje bank uit het stamcafé Central Perk. Het veilingbedrijf Julien’s Auctions heeft de 110 items online gezet om alvast te bekijken, maar de veiling start op 23 september.

De oranje bank is een replica van de originele die op de set stond, maar is met toestemming van filmstudio Warner Bros. vervaardigd en komt met een echtheidscertificaat. Het openingsbod is op 500 dollar gezet, maar de verwachting is dat de bank uiteindelijk tussen de 2000 en 3000 dollar gaat opleveren. Het zitmeubel komt in alle tien seizoenen van de succesvolle serie voor, en volgens het veilingbedrijf “bracht de groep veel beroemde scènes door op de voornaamste oranje bank van Central Perk, bijpratend, grappen makend en de chemie van de cast demonstrerend”.

Kleding als pronkstukken

Tussen de verdere items waarop geboden kan worden zitten onder meer een uithangbord van het café Central Perk, een replica van het cv van Phoebe en een coltrui die Jennifer Aniston droeg als haar karakter Rachel in de aflevering The One With The Truth About London uit seizoen zeven. De trui is, samen met enkele andere kledingstukken die daadwerkelijk gedragen zijn, op de bank na het pronkstuk uit de collectie. Naar verwachting gaan de kledingstukken rond de 1000 dollar opleveren.