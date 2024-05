Courteney Cox blikt terug op Friends-finale van 20 jaar geleden: voor altijd dankbaar

Courteney Cox heeft in een bericht op Instagram teruggeblikt op de laatste aflevering van Friends. Die werd in de Verenigde Staten op 6 mei 2004 uitgezonden.

“Er zijn 20 jaar verstreken sinds de finale van Friends”, schrijft ze. “Ik weet niet hoe het ons gelukt is om door ons alle tranen heen te vechten. Ik ben voor altijd dankbaar.” Bij de tekst is een fragment te zien van de allerlaatste scène, waarna ook nog te zien is hoe de acteurs het aanwezige publiek bedanken met een buiging.

Cox speelde in Friends de rol van Monica Geller tijdens alle tien seizoenen van de sitcom. De serie liep van 22 september tot 6 mei 2004, maar trekt 20 jaar later nog altijd veel kijkers.