Daphne Deckers over overgang: ‘Je kunt op andere manieren vruchtbaar zijn’

Om de menopauze hangt een zwerm van negativiteit. Onterecht, vindt Daphne Deckers, die met haar nieuwe boek De Kracht Van Ouder Worden een tegengeluid wil laten horen. Want een vrouwenleven draait om zoveel meer dan die vruchtbare periode, vertelt ze deze week in Weekend. “Wat is nou eigenlijk de natuurlijk toestand van een vrouw?”

In haar nieuwe boek De Kracht Van Ouder Worden wil Daphne Deckers een tegengeluid laten horen rondom de overgang. Deze periode in het leven van de vrouw wordt namelijk vaak als iets negatiefs gezien, terwijl dat volgens Daphne absoluut niet zo hoeft te zijn. “Er zijn inderdaad veel vervelende dingen. Ik ging op mijn 43ste in de overgang, dus ik ben al heel lang postmenopauzaal. Wat ik daar op zich fijn aan vind, is dat je ook in een andere fase komt. Er zijn vrouwen die denken: o, mijn vruchtbare jaren liggen achter mij. Maar je kunt op heel veel andere manieren vruchtbaar zijn.”

Vruchtbaar

Die focus op vruchtbaarheid is eigenlijk maar gek, als je er over nadenkt, vindt Daphne. “Als je het gaat uitrekenen, ben je als vrouw véél langen niet vruchtbaar in je leven dan wel. Dus wat is nou eigenlijk de natuurlijk toestand van een vrouw? Het zijn niet die paar vruchtbare jaren. Dus, rock on!”

