Wolter Kroes deelt heftig nieuws: ‘Enorme schok’

Wolter Kroes had een hersenvliesontsteking, dat meldt de zanger via Instagram. “Vorige week werd ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar bleek dat ik een hersenvliesontsteking had. Dit was een enorme schok”, aldus Kroes. “Na een week onderzoek en herstel in het ziekenhuis is gelukkig gebleken dat het een mildere vorm betreft. Toch heeft het me diep geraakt.”

Kroes mocht woensdag weer naar huis om zich te focussen op zijn verdere herstel, maar niet zonder gevolgen, stelt hij. “Met pijn in mijn hart zeg ik voor de komende tijd al mijn shows af. Ontzettend moeilijk, want niets maakt mij gelukkiger dan optreden en muziek maken. Voor nu is het belangrijk dat ik de tijd neem om volledig te herstellen, zodat ik straks weer sterker kan terugkeren. Daarom hoop ik op jullie begrip.”

Hij eindigt zijn bericht met een groot dankwoord voor het medische team van het Zaans Medisch Centrum. “En aan mijn lieve vrouw, die ondanks haar gebroken enkel mijn rots in de branding is geweest.”