Wilfred Genee is ontevreden over uitzending van VI: ‘Publiek deed niet mee’

Een domper voor Wilfred Genee (57). De presentator is niet tevreden over de aflevering van Vandaag Inside van afgelopen donderdag, waarin Albert Verlinde te gast was. In de auto naar huis dacht hij: “Shit, lul, klootzak.”

Wilfred had het idee dat hij de energie miste om de uitzending succesvol te maken. De presentator gaf de show een 6 of 6,5 en voelde dat hij Albert Verlinde niet aan de praat kreeg, terwijl het publiek ook niet meedeed.

“Ik voelde dat ik Albert niet aan de praat kreeg, het publiek deed niet mee, de onderwerpen waren niet leuk”, vertelt Albert in BNR The Friday Move.

Hoewel Albert geen geweldige indruk maakte, legt Wilfred de nadruk op zijn eigen rol. Hij denkt na over wat hij ‘beter had kunnen doen’. Wilfred gaat verder: “Het is best wel moeilijk om het helemaal anders te doen, maar een avond later heb je er dan weer eentje.”

Voor de volgende keer weet Wilfred wat hij anders wil doen: meer energie uitstralen, alert zijn en goed luisteren. Hij wil letten op signalen van Johan en René en weet dat hij soms moet zwijgen om het gesprek te laten stromen. “Begint Johan geïrriteerd te raken? Begint René iets te schuiven op zijn stoel? Zie ik dat René een grap wil gaan maken? Alleen maar kijken. Kijken, kijken. En heel veel je mond houden. Als het vuurtje brandt, niks meer doen, achterover gaan zitten.”

