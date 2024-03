John de Mol en Wilfred Genee hebben e-learning respectvol samenwerken afgerond, Derksen weigert nog steeds

Talpa-baas John de Mol heeft de e-learning respectvol samenwerken van het Mediapact inmiddels afgerond. Dat laat een woordvoerster van Talpa weten. Ook Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee heeft naar eigen zeggen de verplichte onlinetraining over respectvol samenwerken afgerond. Genee liet zijn diploma in de uitzending van donderdagavond zien.

“Ik heb ‘m zelf nu gehaald, ik heb ‘m binnen”, zegt Genee bij het omhoog houden van zijn diploma. “Het leuke eraan is, je kan er twee printen, dus ik heb die van Johan ook gelijk gedaan.” Genee laat daarop een papiertje zien met de naam van Derksen. Politiek verslaggever Sam Hagens vraagt Genee of hij de redactie de cursus heeft laten maken. “Ik heb het zelf gedaan, ik vond het wel eens leuk om te kijken”, reageert Genee daarop.

Derksen zei dat Talpa-baas John de Mol “wel humor” heeft. De Mol zou zijn diploma naar Derksen gemaild hebben.

“Iedereen binnen ons netwerk krijgt de komende periode de e-learning van het Mediapact aangeboden, ongeacht hun contractvorm of functie. Ook John de Mol, hij heeft deze training inmiddels afgerond, en hij benadrukt het belang hiervan”, zegt een woordvoerster.

De zegsvrouw laat weten dat Talpa het “belangrijk” vindt dat iedereen binnen de organisatie de training doorloopt, “en we zetten ons actief in om dit te bevorderen”.

Het Mediapact werd opgezet nadat de misstanden achter de schermen van The Voice of Holland aan het licht waren gekomen. Later kwamen ook de misstanden bij De Wereld Draait Door en NOS Sport naar buiten. Onder meer RTL, Talpa Network en de NPO zijn aangesloten bij het Mediapact.

Gelul

Vandaag Inside-analist Johan Derksen, onder contract bij Talpa, heeft meerdere malen laten weten dat hij de cursus “onzin” en “gelul” vindt. Hij zegt de training niet te gaan volgen. “Daar staat ook helemaal niets over in mijn contract, dus dat doe ik gewoon niet”, zei hij.