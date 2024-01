Wilfred Genee wil radioprogramma BNR liefst vijf dagen maken: ‘Heb nog wel een paar uur over’

Wilfred Genee zou dolgraag weer vijf dagen per week een radioprogramma willen maken. Als het aan hem ligt, is bijvoorbeeld zijn vrijdagse programma The Friday Move op BNR Nieuwsradio straks elke werkdag te horen.

“Ik heb nog wel een paar uur over per dag”, zegt Genee tegen het ANP. Hij maakte tussen 2019 en 2021 al vijf dagen radio, toen hij ook van maandag tot donderdag op Radio Veronica te horen was. Een nieuwe ochtendshow vindt Genee echter “net iets te vroeg”. “Ik zou wel weer een middag- of een lunchshow willen maken. Ik zou ook heel graag, als het zou kunnen, vijf dagen in de week The Friday Move willen maken.”

BNR heeft Genee al eens gevraagd, gaat de presentator verder. “Maar daar kreeg ik thuis nog niet de handen voor op elkaar. Dus toen heb ik aangegeven dat het nog niet kon. Maar zoiets zou ik wel willen doen.”

Verbeelding

De 56-jarige Genee wil sowieso nog jaren door met The Friday Move, een programma waarmee hij al vijftien jaar op de radio is. “Zoals ik het nu ervaar, zou ik nog echt 30, 40 jaar door willen. Maar dat is wel heel rijkelijk veel”, vervolgt hij lachend.

Radio mooier van televisie

Radio is een veel mooier medium dan televisie, vindt Genee. “Radio is de kracht van verbeelding. Tv is natuurlijk de harde werkelijkheid en die kun je mooier maken door soms hele mooie filmpjes te maken. Op radio kun je beelden creëren die altijd nog de verbeelding aanspreken. En dat vind ik zo mooi aan radio.”