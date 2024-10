Wil Joost Klein weer meedoen aan Eurovisie Songfestival?

Joost Klein lijkt wel oren te hebben naar een nieuwe deelname aan het Eurovisie Songfestival. De artiest deelde op Instagram een bericht met de tekst Joost Klein for Eurovision 2025.

Klein was dit jaar de Nederlandse deelnemer aan het songfestival, maar hij werd na een incident gediskwalificeerd voor de finale in Malmö.

Het is zeker niet de eerste keer dat Klein hint op een eventuele herkansing. Zo stond de tekst Eurovision 2025 al een tijdje in zijn bio op Instagram. Ook liet hij tijdens optredens doorschemeren in te zijn voor een nieuwe kans.