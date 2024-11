Wendy van Dijk gebukt onder schuldgevoel tijdens afwezigheid om zieke dochter

Wendy van Dijk werd “verrast door een schuldgevoel” in de periode dat ze niet werkte om er te kunnen zijn voor haar zieke dochter. Dat vertelt de presentatrice in de nieuwe editie van LINDA., die woensdag verschijnt.

“In de maanden waarin ik niet werkte, werd ik verrast door een schuldgevoel. Het zat blijkbaar zo in mijn systeem om op hoog niveau te werken, dat het haast voelde als spijbelen toen ik een poosje niet meer meedraaide”, vertelt ze. “Het leven dwong me om stil te staan. Ik moest meer en meer loslaten, waaronder dat schuldgevoel en het kritische stemmetje in mijn hoofd.”

Van Dijk vertelt ook dat het inmiddels “gelukkig heel goed” gaat met haar 14-jarige dochter Lizzy, die begin dit jaar in het ziekenhuis werd opgenomen met een zeldzame bloedziekte. “‘Ga jij vooral weer werken’, riepen ze thuis”, aldus de presentatrice over de periode waarin het weer beter ging. “Het in beweging zijn, mensen ontmoeten en samen iets creëren, geeft energie en rust tegelijk. Tv maken is een onderdeel van me en ik had het gemist.”

Mensen blij maken

Vanaf zaterdagavond is Van Dijk weer op televisie te zien, met het programma 3 Minutes of Fame. En tijdens de feestdagen gaat ze mensen blij maken. “In het programma De Beste Wensen laten we wensen in vervulling gaan van mensen die het echt verdienen of nodig hebben”, vertelt ze aan LINDA. “Zoals de Make-A-Wish-wens van de zieke d’Lana; zij wilde een keer in de spotlights staan en haar verhaal delen. Ik vind het bijzonder dat ik hieraan mag bijdragen.”