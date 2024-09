Wendy van Dijk: ‘Als je kind ziek is, telt niets meer’

2024 is tot nog toe een zwaar jaar voor Wendy van Dijk. Vanaf het moment dat er bij haar dochter Lizzy een zeldzame bloedziekte werd ontdekt stond haar wereld op zijn kop. Toch wist de presentatrice in deze intensieve en intense periode kracht te vinden. “Ik haal de kracht uit liefde. Liefde voor mensen van wie je steun krijgt. Je kunt het niet alleen,” vertelt ze in Weekend.

Begin deze maand won Wendy van Dijk de Strong Woman Award. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan vrouwen die tegen de wind in blijven staan en het hart op de juiste plek hebben. Wendy heeft haar portie tegenwind dit jaar absoluut gehad. In januari liet ze weten haar werk tijdelijk neer te leggen vanwege de gezondheid van haar 14-jarige dochter Lizzy, die een zeldzame bloedziekte blijkt te hebben. Wendy droeg de award op aan haar dochter “omdat zij veel sterker is”. Toch weet de presentatrice ondanks deze moeilijke periode overeind te blijven. “Ik haal de kracht uit liefde, dat is het eerste wat naar boven komt,” vertelt ze deze week in Weekend. “Liefde voor je kind, liefde voor het gezin, liefde voor de mensen om je heen van wie je steun krijgt. Dat is ook wat je nodigt hebt: steun. Je kunt het niet alleen.”

Droomwerkgever

Dat de presentatrice haar werk neerlegde om er te zijn voor haar dochter was voor Wendy de normaalste zaak van de wereld. “Als je kind ziek is, telt niets meer. Dan wil je er alleen nog maar voor haar zijn. Ik kreeg van John de Mol alle ruimte om mijn werk stil te leggen. Dat is natuurlijk een droomwerkgever.”

