Wendy van Dijk deelt goed nieuws: ‘Dochter gaat weer fluitend naar school’

Lizzy, de dochter van Wendy van Dijk, gaat na haar ziekenhuisopname eerder dit jaar weer “fluitend naar school”. De presentatrice vindt dat “heel bijzonder”, zegt ze dinsdag in De Telegraaf.

“Toen ze net ziek was, ben ik bang geweest haar kwijt te raken”, zegt Van Dijk over de periode begin dit jaar dat het 14-jarige meisje met een zeldzame bloedziekte in het ziekenhuis lag. “Die kleine geluksmomentjes, zoals je dochter vrolijk naar school zien gaan, zijn opeens heel belangrijk. Het had allemaal heel anders kunnen zijn.”

Van Dijk heeft momenten dat ze “nog wel een beetje bang” is voor de gezondheid van Lizzy. “Ik vraag me dan af of ze alles fysiek en mentaal wel aan kan”, zegt de presentatrice. “Lizzy heeft dat niet, die is vooral vrolijk. Het is alsof ze die vervelende en spannende tijd alweer achter zich heeft gelaten”, zegt Van Dijk. “Ze praat er ook heel gemakkelijk over met kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt.”