Verse vrijgezel Buddy Vedder over kerstplannen: uitgeteld met dekentje op de bank

Voor veel artiesten is de kerstperiode behoorlijk druk en dat geldt dit jaar ook voor Buddy Vedder. De 30-jarige musicalster is momenteel te zien in de musical Saturday Night Fever. “Volgens mij zijn we alleen kerstavond vrij, maar dan lig ik waarschijnlijk uitgeteld met een dekentje over me heen op de bank.”

Vedder werkt de laatste jaren “eigenlijk altijd” met de feestdagen. “Dus mijn familie is inmiddels gewend dat wij begin januari alles tegelijk vieren, we noemen het vaak Sinterkerst en Nieuw.” De artiest vindt het wel belangrijk om toch met zijn familie samen te komen. “Het brengt gewoon dat gevoel mee van met een dekentje op de bank, open haard aan als je dat hebt – of je open haard op je tv aan – en een kerstboom en lichtjes. Nou ja, als het buiten wat donkerder wordt, dan moeten we het binnen warm en gezellig maken met elkaar.”

Relatie gestrand

Dit jaar is Vedder met de feestdagen niet meer samen met Ginny Pauw. Half november werd bekend dat Vedder en Pauw na zeven jaar uit elkaar gingen. Ze leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van het programma Dance, Dance, Dance.