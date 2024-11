Buddy Vedder na zeven jaar weer vrijgezel

Acteur Buddy Vedder en zijn vriendin Ginny Pauw zijn uit elkaar. Het management van Vedder heeft het nieuws maandag aan het ANP bevestigd. Het koppel was ruim zeven jaar samen.

“Ze zijn een aantal maanden terug liefdevol uit elkaar gegaan. Daarbij willen ze graag vragen om wat privacy”, meldt zijn woordvoerder in een kort statement. Vedder (30) en Pauw (32) leerden elkaar kennen in 2017 tijdens de opnames van het programma Dance, Dance, Dance.

Vedder is onder meer bekend als presentator van Holland’s Got Talent en panellid bij The Masked Singer. Ook is hij binnenkort te zien in de show Santa Claus is coming to town! in de Ziggo Dome. Pauw is vooral bekend als danser en choreograaf. Als danser is zij regelmatig in allerlei televisieprogramma’s te zien.