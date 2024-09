Trotse moeder Patty Brard deelt prachtige hoogtepunten van bruiloft dochter Priscilla

Patty Brard is aan het nagenieten van de bruiloft van haar dochter Priscilla. De televisiepersoonlijkheid deelde zondag meerdere foto’s en filmpjes van het huwelijk dat een dag eerder plaatsvond.

“Zo trots op onze meid”, schrijft Brard. Ook vindt ze Priscilla’s kersverse man Kevin de “liefste schoonzoon van de wereld”.

De presentatrice had een belangrijke rol op de bruiloft, want ze was door haar dochter gevraagd het huwelijk te voltrekken. “Ik heb mijn dochter sinds jaren niet zo zien plagen, lol maken en schateren als nu”, zei ze onder meer tegen het bruidspaar.

Optredens van Douwe Bob en Gerard Joling

Priscilla gaf het jawoord in een jurk van Claes Iversen. Douwe Bob en Replay zongen voor de gasten, onder wie ook Gerard Joling.