Patty Brard druk bezig met bijzondere voorbereidingen

Patty Brard is momenteel druk met de voorbereidingen van het huwelijk van haar dochter Priscilla en haar vriend Kevin. “Dat vind ik echt heel erg bijzonder”, aldus de tv-persoonlijkheid in gesprek met het ANP.

“Op 21 september gaat ze trouwen”, vervolgt Brard. “Het maakt me heel blij dat ik daaraan mee kan helpen. Ik heb een heel lieve schoonzoon en ik wil gewoon dat het de mooiste dag van hun leven wordt, want zij zijn echt voor elkaar gemaakt.” Priscilla en haar partner geven elkaar het jawoord in Amsterdam.

Brard kreeg haar dochter Priscilla met zakenman Carlo Nasi. Jarenlang spraken moeder en dochter elkaar niet, maar inmiddels is het contact al geruime tijd weer goed. Zo heeft Priscilla haar moeder gevraagd om haar huwelijk te voltrekken. Priscilla wordt die dag weggegeven door haar vader.