Tamara Elbaz slachtoffer van groot geweldsincident: ‘Terwijl mijn kindje toekeek’

Realityster Tamara Elbaz is slachtoffer geworden van een “groot geweldsincident”. Elbaz schrijft dinsdag op Instagram dat haar zoontje getuige was van het voorval.

“Helaas kan ik bevestigen dat er gisteren een groot geweldsincident richting mij heeft plaatsgevonden terwijl mijn kindje toekeek. Door oplettende buren die meteen in actie kwamen zijn beide mannen gepakt”, zegt Elbaz, bekend van de Videoland-serie The Real Housewives of Amsterdam. Ze kan verder geen details geven, omdat het onderzoek van de politie nog gaande is.

De realityster is “in shock”, maar krijgt “veel begeleiding en ook beveiliging”, vervolgt ze. “Dus het gaat naar omstandigheden ok. Weet dat ik jullie berichten lees en daar veel steun uit haal! Zodra het kan en we weten wat de reden is dan zal ik hier meer over delen. Maar op dit moment wil ik jullie vragen om mijn zoontje en ik even de tijd te geven en hier met respect mee om te gaan.”