Suzan En Freek

Suzan & Freek geven volgers blik in babykamer én drukke maand

Tekst: Denise Delgado

29/09/2025

Suzan Stortelder (33) en Freek Rikkerink (32) geven hun volgers een intieme update. Op Instagram laten de zangers met een reeks foto’s zien hoe hun september eruitzag.

Te zien zijn onder meer hectische draaidagen bij The Voice of Holland, lunchdates, zonsondergangen en het inrichten van de babykamer voor hun eerste kindje. In de babykamer staat het wiegje al klaar. ‘September was fijn, schrijven Suzan en Freek bij de reeks.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Onder de post stromen de reacties binnen, van onder meer Chantal Janzen en Yuki Kempees tot Duncan Tromp en Bettina Holwerda.

In juni maakten het muzikale duo bekend een jongetje te verwachten. ‘Een kleine Freek in mijn buik, dat maakt mij heel gelukkig’, schreef Suzan toen. Maar naast de voorpret om de baby beleven ze ook een zware tijd: eind mei deelde het stel dat Freek kampt met uitgezaaide longkanker.

Lees ook: Suzan en Freek nemen rust op Texel tijdens moeilijke periode

BEELD: INSTAGRAM: @SUZANENFREEK

