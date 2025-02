Bijzondere ochtend voor Suzan & Freek

Wereldsterren

Blake Lively breidt aanklacht tegen Justin Baldoni uit

Blake Lively heeft haar aanklacht tegen Justin Baldoni aangepast. De aangepaste versie bevat “aanzienlijk meer bewijs en bevestiging van haar oorspronkelijke claims”, stellen de raadslieden van de actrice. Ook beschuldigt ze Baldoni van smaad, schrijven Amerikaanse media als People. Lively deed op oudjaarsdag een aanklacht tegen tegenspeler Justin Baldoni in de film It Ends With...