The Streamers zingen nummer voor Suzan & Freek

Zondagavond brachten verschillende artiesten een bijzonder eerbetoon aan Suzan & Freek. Op sociale media is te zien dat The Streamers het nummer Lichtje Branden van het duo zongen. Het nummer werd zichtbaar emotioneel opgedragen aan Suzan & Freek, die ooit deel uitmaakten van de band.

Freek Rikkerink vecht momenteel tegen uitgezaaide longkanker en er is geen kans meer op genezing. Desondanks treedt het duo nog wel op en zullen ze ook te zien zijn als coaches in The Voice. Kort na het bekendmaken van zijn ziekte draaiden dertien zenders al Lichtje Branden op de radio om Suzan & Freek te steunen. Nu The Streamers dus ook.

Lichtje Branden als symbool

Het eerbetoon laat zien hoe veel de zangers betekenen voor collega-artiesten en fans. Het nummer bracht emoties naar boven bij zowel artiest als publiek en werd door velen gezien als een liefdevolle ode aan het duo.

Een intiem eerbetoon aan Suzan & Freek

Onder de naam Streamers & Strijkers traden The Streamers op zondag 14 september eenmalig op met het Metropole Orkest. Voor dit concert waren slechts 2000 kaarten beschikbaar, die via inschrijving werden verloot zodat iedereen gelijke kansen had. Het optreden vormde een intiem kader voor het eerbetoon aan Suzan & Freek.

