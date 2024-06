‘Romana’ van Zanger Rinus op 51-jarige leeftijd overleden

Debora Siepman, de verloofde van volkszanger Rinus Dijkstra, is vrijdag plotseling overleden. Dat bevestigt de manager van Zanger Rinus na berichtgeving hierover van Omrop Fryslân. Siepman is bij het grote publiek vooral bekend als Romana nadat ze figureerde in Zanger Rinus’ videoclip Met Romana op de Scooter. Ze is 51 jaar geworden.

Dijkstra en Siepman leerden elkaar jaren geleden kennen als penvrienden. Ze woonden samen in een rijtjeswoning in Drachten die in menig videoclip als decor diende. Ook ging Siepman trouw mee naar de optredens van haar vriend.

“Debora en ik waren zelfs verloofd en hadden mooie plannen voor de toekomst”, laat Dijkstra weten. “Dit plotselinge overlijden is een enorme shock en ik zal de komende periode nodig hebben om alles te verwerken. Ik hoop dat iedereen mij de rust gunt die ik daarbij hard nodig zal hebben.” Hij bedankt alle fans voor de steun die hij nu al heeft gekregen.

Marlous Onder De Douche

Zanger Rinus werd vijftien jaar geleden een internethit dankzij het nummer Marlous Onder De Douche. Ook de opvolger Met Romana op de Scooter kreeg veel aandacht.

Siepman wordt in besloten kring begraven.

